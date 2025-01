Börsen Update Europa - 24.01. - FTSE Athex 20 stark +1,30 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.667,92 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,68 %, SUESS MicroTec +4,37 %, Evotec +3,90 %

Flop-Werte: IONOS Group -1,53 %, Deutsche Telekom -1,35 %, freenet -1,31 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.238,74 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Kering +4,72 %, BASF +3,33 %, Pernod Ricard +2,73 %

Flop-Werte: Iberdrola -1,40 %, Deutsche Telekom -1,35 %, Nokia -1,29 %

Der ATX steht aktuell (13:59:52) bei 3.853,11 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: Andritz +2,52 %, DO & CO +2,18 %, Lenzing +2,10 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,95 %, Oesterreichische Post -1,00 %, Immofinanz -0,96 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 12.297,63 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Sika +1,45 %, CIE Financiere Richemont +0,81 %, Holcim +0,71 %

Flop-Werte: Givaudan -3,17 %, Swiss Re -1,11 %, Zurich Insurance Group -1,07 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.951,79 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Kering +4,72 %, ArcelorMittal +3,58 %, Pernod Ricard +2,73 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -1,45 %, Thales -1,38 %, ENGIE -1,37 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.662,00 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,51 %, SKF (B) +1,34 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -10,46 %, Telia Company -2,46 %, Tele2 (B) -0,96 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:28) bei 3.767,25 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,55 %, Viohalco +1,40 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,38 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,07 %, Metlen Energy & Metals 0,00 %