Up to Date mit den Rohstoffprofis! Jetzt kostenlos anmelden

Liebe Leserinnen und Leser,

die Etablierung der elektrischen Fortbewegung ist ausgemachte Sache. Auch wenn zuletzt häufig eine Rückkehr zum Verbrennungsmotor gefordert wurde - hauptsächlich deshalb, weil viele Automobilhersteller den Anschluss an die Elektro-Revolution verpasst haben - wird sich der E-Antrieb in den kommenden 10 Jahren ganz klar gegenüber Verbrennern durchsetzen.

Elektro-Fortschritt setzt sich durch!

Dass dies bereits in vollem Gange ist, zeigt sich an einigen beeindruckenden Beispielen. So hat sich etwa Amazon für eine CO2-ärmere Zukunft entschieden. Gerade hat das Versandhaus mehr als 200 batterie-elektrische Lkw bestellt.