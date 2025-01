Goldman senkt Ziel für Puma SE auf 53 Euro - 'Buy'

RossigeStute schrieb gestern 23:56

Profitjäger, Du bist ja bestimmt tief im Thema drinnen bei Puma. Du fandest doch den Absturz unverhältnismäßig.



Wenn man sich den Absturz von 46,00 auf 32,13 durch die ca 7,5% weniger Betriebsgewinn (280 Millionen) nicht erklären kann, dann muss doch irgend etwas anderes noch dahinter stecken.



Mir fällt gerade Trumps "wer in Amerika produziert, wird belohnt, wer im Ausland produziert bezahlt Tarife" ein. Pumas Präsentation sagt, 38% des Umsatzes läuft in den Americas, wieviel davon USA ist wird nicht ausgewiesen.



Ihr Produktionschart aus dem Jahresbericht 2023 sagt, dass 95% in Asien produziert wird: 1. China, 2. Vietnam, 3. Kambodscha



Dürfen wir von hier her Probleme erwarten, sprich Gewinnrückgang, da man z.B. 20% Tarifkosten nicht einfach auf das Produkt umlegen und vom Kunden noch gleiche Absatzmengen erwarten kann? Vielleicht nochmal 10% Gewinnrückgang in den Americas, also statt 280 Millionen Betriebsergebnis dann 250 Millionen? Wenn dann also das Kosteneinsparprogramm zündet und die 8,5% Marge einsetzt komme ich auf 250 Millionen geschätzer Betriebsgewinn geteilt durch 7,1% EbitMarge multipliziert mit 8,5 % Ebitmarge (angestrebt) dann auf 300 Millionen Betriebsergebnis für Puma in 2025, evtl aber erst in 2026.



Das sind 2 Euro/Aktie und dann wäre Puma mit 32 Euro noch nicht billig.