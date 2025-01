Hotels in Spanien melden Übernachtungs- und Preisrekorde

dlg schrieb gestern 12:48

Zu den gestrigen Kommentaren: mpoll, Du hast es wieder "vergessen" zu erwähnen, dass an dem Tag, an dem LMR und Two Sigma über 500k Aktien geshortet haben, der Kurs um über 5% gestiegen ist - was einer der besten Handelstage der TUI Aktie der letzten Monate gewesen sein dürfte. Aber diese Hinweise kommen ja immer nur, wenn es in die Story Line passt.



Die zweite Diskussion war skurril. Die Nachfrage nach Reisen bleibt nur bestehen, wenn die Leute sich Urlaub leisten können. Und das können sie nur, wenn sie zB einen Ausgleich für die hohe Inflation der letzten zwei, drei Jahre bekommen. Dass die Belegschaften zudem ein Interesse haben, dass bestimmte Eingeständnisse aus der Corona-Zeit rückgängig gemacht werden, wenn der Reisemarkt wieder boomt (hier stimmt das ganze Forum sicherlich zu), darf nicht verwundern. Warum also der Ruf nach mehr Gehalt zusammen mit einer im Arbeitskampf nicht unüblichen Streikandrohung zu einem Rundumschlag in Sachen Ampel, woke, Arbeitseinstellung, etc. führt, ist schwierig nachzuvollziehen. Wenn man die Leute nicht marktgerecht bezahlt, dann sind sie halt weg. Haben wir ja gesehen beim Flughafenchaos in 2023 (2022?), was TUI ja auch einen zweistelligen Mio-Betrag gekostet hat.



Dazu war das gestern auch ein guter Reminder, dass man die Reiseumsätze ("mein Büro macht +x% ggü Vorjahr", "deutscher Tourismus-Umsatz auf Rekordlevel", etc.) nicht isoliert sehen darf, sondern auch die Kosteninflation berücksichtigen muss (+17% (?) Gehaltsforderung?).



Und letzter Punkt: neben der gestrigen Streikandrohung kamen auch noch easyjet Zahlen/Kommentare zum laufenden Quartal, die wohl nicht so gut angekommen sind. Mag auch zur gestrigen Kursentwicklung beigetragen haben.