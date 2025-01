Neue Regierung muss für Kraftwerkstrategie sorgen

Huta schrieb 22.01.25, 12:02

Also ich finde diese Fixierung auf Trump sehr bedenklich. Der kann nicht über Wasser gehen und der kann auch die Gesetze der Ökonomie nicht außer Kraft setzen. Mag sein, dass er das Öl und das Gas heruntersubventioniert - aber so günstig wie Sonne und Wind wird's (bei bestehenden Anlagen) nicht werden und das weiß auch die Industrie.

Die alten Anlagen abzureißen kostet auch ordentlich Geld und zudem bestimmen die Staaten der USA in Eigenregie, ob sie einen Onshore Windpark genehmigen oder einen Solarpark. Der Strombedarf in den USA wird in den nächsten Jahren erheblich anwachsen, da werden dann auch die Erneuerbaren ihren Anteil finden (zumal RWE ja klugerweise auf neue Offshore Windparks verzichtet). Last but not least sollte man auch nicht vergessen, dass auch in den USA einbeitsplätze Arbeitsplätze im Rahmen der Erneuerbaren entstanden sind und die Staaten, die es betrifft, werden sich sicher wehren, wenn eine funktionierende Industrie weggebrochen werden soll.



Warum "drill-baby-drill" in den USA die Energiepreise weltweit ins Rutschen bringen soll, erschließt sich mir erst recht nicht. Die USA werden Öl und Gas ja nicht zum Freundschaftspreis abgeben. Zudem dürfte nicht nur in den USA sondern weltweit der Energiehunger zunehmen.



Hier in der Diskussion wird bei heraufziehenden (möglichen) Schwierigkeiten in den USA so getan als ob RWE nur in den USA tätig wäre - und wenn es Schwierigkeiten in Deutschland gibt, dann wird eben so argumentiert als ob RWE nur in Deutschland tätig ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Die RWE ist in vielen Ländern der Welt tätig und setzt bei der Stromerzeugung eben nicht ausschließlich auf Wind und Sonne sondern laut Strategie ausdrücklich auch auf Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff befeuert werden können und auf Energiespeicher.

Wenn Offshore Wind in den USA politische nicht gewünscht/unterstützt wird, kann RWE die geplanten Investitionen einfach umleiten - wie ja mit den Planungen für den Windpark vor Nee York schon geschehen.



Und irgendwann geht die Ära Trump ja sowieso auch mal zuende...