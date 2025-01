EU will Bau von Mega-Fabriken für KI fördern

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission will die Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU in den kommenden Jahren stark vorantreiben.



Dafür will sie den Bau von Mega-Fabriken für Künstliche Intelligenz fördern, die europäische Unternehmen zum Training ihrer Modelle nutzen können. Das geht aus einem Entwurf für den Wettbewerbsfähigkeits-Kompass, einer Art Masterplan zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit hervor, den die Kommission in den kommenden Tagen vorlegen will und über den die FAZ berichtet.









Die Kommission warnt in ihrem Papier laut FAZ: "Ohne dringendes Umdenken und eine neue Herangehensweise steht die Zukunft der EU als wirtschaftliches Kraftzentrum, als Investitionsstandort und als Produktionszentrum auf dem Spiel." Eine zentrale Rolle soll dabei auch der Abbau von Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren spielen. Die Kommission will zudem die Industriepolitik und Förderung der EU-Staaten stärker in Brüssel bündeln.





Auch US-Präsident Donald Trump hatte in dieser Woche eine große KI-Offensive der Vereinigten Staaten angekündigt. Ebenfalls will die EU laut Masterplan der Kommission eine Agentur nach Vorbild der US-Innovationsagenturen ARPA (Advanced Research Project Agencies) schaffen, die Investitionen in wichtige Technologien fördern soll.Die Kommission warnt in ihrem Papier laut FAZ: "Ohne dringendes Umdenken und eine neue Herangehensweise steht die Zukunft der EU als wirtschaftliches Kraftzentrum, als Investitionsstandort und als Produktionszentrum auf dem Spiel." Eine zentrale Rolle soll dabei auch der Abbau von Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren spielen. Die Kommission will zudem die Industriepolitik und Förderung der EU-Staaten stärker in Brüssel bündeln.