Der Schlüssel zum erfolgreichen Goldmarkt mit Wachstum und Stabilität!

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Welt der Rohstoffinvestitionen gibt es wenige Unternehmen, die so vielversprechend sind wie Osisko Gold Royalties. Unter der Leitung von CEO Jason Attew hat das Unternehmen bemerkenswerte Fortschritte gemacht, die sich in den jüngsten finanziellen Ergebnissen und strategischen Akquisitionen widerspiegeln.

Starke Finanzzahlen, strategische Übernahmen und Wachstumsaussichten für 2025!

Starke finanzielle Ergebnisse

Osisko Gold Royalties hat kürzlich seine vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen starken Abschluss des Jahres mit fast 81.000 Goldäquivalent-Unzen, was leicht über dem prognostizierten Bereich von 77.000 bis 83.000 Goldäquivalent-Unzen lag. Dies zeigt nicht nur das Engagement von Osisko, sondern auch die Fähigkeit, die Erwartungen der Aktionäre zu übertreffen.

Quelle: Osisko Gold Royalties

Insgesamt erzielte Osisko im Jahr 2024 über 262 Millionen kanadische Dollar an Einnahmen. Der Umsatz im vierten Quartal war höher als im dritten Quartal, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, darunter zeitliche Unterschiede beim Verkauf von Goldunzen. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem beeindruckenden Cash-Margin von 96,5%, was es von seinen Mitbewerbern abhebt.

Warum sind die Cash-Margen so hoch?