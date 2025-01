Ölpreise geben leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 78,26 US-Dollar. Das waren 2 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 74,47 US-Dollar.

Am Vortag hatten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump die seit Mitte Januar ohnehin wieder unter Druck stehenden Ölpreise zusätzliche belastet. Er hatte gesagt, dass er Saudi-Arabien und andere Opec-Staaten auffordern werde, "die Ölpreise zu senken". Das solle die Inflation verringern. Sinkende Ölpreise würden auch Russland unter Druck setzen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Die Opec will sich offenbar sich nicht beeindrucken lasse und ihren Kurs fortsetzen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verwies auf Aussagen von Delegierten der Opec am Freitag. Das nächste Treffen der Ölminister Anfang Februar dürfte aber stark unter Beobachtung stehen. Die Opec versucht seit mehr als zwei Jahren, mit Förderbeschränkungen die Ölpreis zu stützen./jsl/he