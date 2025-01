"Anleger werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren viel Geld am Markt verlieren"

Smead kritisiert den aktuellen Optimismus an den Märkten, der seiner Meinung nach die Realität der hohen Zinssätze und deren langfristige Auswirkungen ignoriert. "Wir hatten steigende Zinsen, und der Aktienmarkt ist zwei Jahre in Folge um 20 Prozent gestiegen. Es ist, als würde man der Schwerkraft trotzen", so Smead.

Überbewertung & Teufelskreis

Die Bewertungen des S&P 500 befinden sich auf historisch hohen Niveaus. Das 12-Monats-KGV liegt bei 21, das Shiller-KGV bei etwa 37. Smead argumentiert, dass diese Überbewertung durch einen "Teufelskreis" befeuert wird. Die starke Performance von Wachstumsaktien lockt immer mehr Kapital an, was die Bewertungen weiter in die Höhe treibt.

Mit fast 45 Prozent des Vermögens der US-Haushalte, die in Aktien investiert sind, erreichte diese Quote einen neuen Höchststand. Laut Smead befinden wir uns bereits in der Anfangsphase einer Korrektur, die sich über Jahre hinweg erstrecken könnte.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Smeads pessimistischer Ausblick steht im Kontrast zu den bullishen Prognosen vieler Wall-Street-Strategen. Das Kursziel für den S&P 500 bis Ende 2025 liegt im Konsens bei 6.600 Punkten, was einem erwarteten Anstieg von 11 Prozent entspricht. Dennoch warnen einige Experten vor einer möglichen kurzfristigen Korrektur.

Laut Goldman Sachs könnten steigende Anleiherenditen oder schwächere Wirtschaftsdaten eine solche Korrektur auslösen. Auch Larry Fink, CEO von BlackRock, sieht in einer möglichen Rückkehr der Inflation das größte Risiko für die Welt-Märkte.

Fazit

Smead warnt vor den Gefahren einer überhitzten Börse. Höhere Zinsen und überzogene Bewertungen könnten in den nächsten Jahren zu einem harten Rückschlag führen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die aktuell scheinbar endlose Rallye nicht ohne Risiko ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6423,74 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer