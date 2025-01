Euro steigt über 1,05 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag erstmals seit Mitte Dezember über 1,05 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0518 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen Cent weniger gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0472 (Donnerstag: 1,0404) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9549 (0,9611) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg im Januar stärker als erwartet. Er signalisiert jetzt auch wieder ein leichtes wirtschaftliches Wachstum.