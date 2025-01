KONJUNKTUR vom 24.01.2025 - 17.00 Uhr

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Januar überraschend deutlich verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg einer ersten Berechnung zufolge um 0,6 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 49,7 Punkte gerechnet. Der Gesamtindikator steigt so knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Es wird also eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar unerwartet deutlich eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel zum Vormonat um 3,9 Punkte auf 71,1 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 73,2 Punkten erwartet. Zuvor war der Indikator fünf Monate in Folge gestiegen.

WIESBADEN/BERLIN - Die Bauindustrie erwartet 2025 das fünfte Jahr in Folge ein Umsatzminus. Daran ändere auch die zuletzt überraschend gute Entwicklung bei den Aufträgen nichts.

WIESBADEN - Die schwächelnde Baubranche in Deutschland darf sich den zweiten Monat in Folge über mehr neue Aufträge freuen. Im November 2024 verbuchte das Bauhauptgewerbe sowohl zum Oktober (plus 7,9 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (plus 16,6 Prozent) ein reales Plus.

TOKIO - Die japanische Zentralbank hat erneut den Leitzins erhöht und rechnet mit einer anziehenden Inflation. Experten gehen daher davon aus, dass die Notenbank den Leitzins weiter anheben könnte. Dies führte zu Kursgewinnen der japanischen Währung Yen. Die Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent und damit den höchsten Stand seit 17 Jahren war dagegen weitgehend erwartet worden. Mit der Erhöhung am Freitag normalisiert die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik weiter. Im März hatte sie ihre Negativzinspolitik beendet und den Leitzins wieder ins positive Terrain gebracht. Im Sommer war er dann von einer Spanne von null bis 0,1 Prozent auf 0,25 Prozent erhöht worden.

BERLIN - Nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg will die Union den Bundestag kommende Woche über Vorschläge zur Verschärfung der Migrationspolitik abstimmen lassen - und dabei mögliche Mehrheiten mit der AfD in Kauf nehmen. "Wir werden nächste Woche in den Deutschen Bundestag Anträge einbringen, die ausschließlich unserer Überzeugung entsprechen", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) in Berlin bei einer Veranstaltung der Unionsfraktion. "Und wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt."

BERLIN - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will Landwirte in Deutschland im Falle eines Wahlsiegs bei Regulierung und Besteuerung entlasten. Unter anderem kündigte er ein "Bürokratie-Moratorium" an, sollte er nach der Bundestagswahl am 23. Februar Bundeskanzler werden. "Nichts Neues mehr dazu", betonte der CDU-Politiker. "Für jede neue Regelung zwei, die wegfallen, die aufgehoben werden."

