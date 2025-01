funktionierender Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahrzeuge ist unverzichtbar

Stuttgart (ots) - DEKRA blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme am

Weltwirtschaftsforum (WEF) 2025 in Davos zurück. Im Jahr seines 100-jährigen

Bestehens nutzte das Unternehmen die globale Plattform dafür, wesentliche

Herausforderungen und Lösungsansätze für Nachhaltigkeit und die Mobilität der

Zukunft zu diskutieren.



Einer der Schwerpunkte der DEKRA Delegation war die beschleunigte Einführung von

Elektrofahrzeugen (EV). CEO Stan Zurkiewicz betonte: "Wenn es um

Herausforderungen bei der Einführung von Elektrofahrzeugen geht, drehen sich die

Diskussionen oft um die Erschwinglichkeit, einschließlich des

Anschaffungspreises und der verschiedenen staatlichen Förderprogramme. Auch die

Leistung von Elektrofahrzeugen in Bezug auf Reichweite ist ein großes Thema oder

die Ladezeit und Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur. Sicherheitsbedenken

spielen ebenfalls eine Rolle."





Der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge muss sich verändernDabei werde ein entscheidender Aspekt jedoch oft übersehen, befindet der DEKRACEO. "Der Zustand des Gebrauchtwagenmarktes für Elektrofahrzeuge wird viel zuwenig beachtet. Dieser Markt funktioniert aktuell noch nicht. Einfunktionierender Gebrauchtwagenmarkt ist jedoch unverzichtbar für diebeschleunigte Einführung der Elektromobilität. Elektrofahrzeuge verliereninnerhalb der ersten drei Jahre mehr als 60 Prozent ihres Werts, und selbst beieinem Preis von weniger als 40 Prozent des Neupreises finden sie kaum Abnehmer",so Zurkiewicz weiter.Die Daten zeigen Handlungsbedarf. So wurden der Internationalen Energieagenturzufolge 2023 nur 450.000 gebrauchte Elektrofahrzeuge in den wichtigsteneuropäischen Ländern verkauft, 400.000 in den USA und 800.000 in China - einerelativ geringe Zahl im Vergleich zu einem Gesamtbestand von etwa 40 MillionenElektrofahrzeugen weltweit. "Mehrere Faktoren tragen zu dieser Situation bei,aber das mangelnde Vertrauen in den Zustand der gebrauchtenElektrofahrzeugbatterien ist absolut zentral", erläuterte Zurkiewicz.DEKRA als Vorreiter für Vertrauen in gebrauchte ElektrofahrzeugeWenn es um den Zustand ("State of Health") von Elektrofahrzeugbatterien geht,ist DEKRA die richtige Adresse. Das Unternehmen hat bereits mehr als 25.000gebrauchte Elektrofahrzeuge von mehr als 130 verschiedenen Modellen mitmodernster Testtechnologie geprüft. Das patentierte Verfahren liefert eineschnelle, unabhängige und präzise Einschätzung. "Unsere Tests zeigen, dass diemeisten Traktionsbatterien, selbst bei höheren Laufleistungen, einen erheblichbesseren Zustand aufweisen als von Verbrauchern befürchtet - häufig mit einerRestkapazität von mehr als 90 Prozent," erklärte der DEKRA CEO.Die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation fordert eine engereZusammenarbeit zwischen Regierungen und der Automobilindustrie, um ein System zuschaffen, das sowohl Händlern als auch Käufern das nötige Vertrauen und dienötige Zuversicht gibt. "Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass dierelevanten Stakeholder, insbesondere Regierungen und die Automobilindustrieinsgesamt, zusammenarbeiten, um ein Rahmenwerk zu schaffen, das allen amKaufprozess Beteiligten Vertrauen und Sicherheit gibt. Dies trägt zu einerbeschleunigten Einführung von Elektrofahrzeugen und zu positivenUmweltauswirkungen bei, die wir alle anstreben."DEKRA bleibt engagiert für eine nachhaltige ZukunftDarüber hinaus hat sich DEKRA in Davos auch der WEF CEO Climate Leaders-Gruppeangeschlossen und unterstützt aktiv die Energiewende. Das Unternehmen setzt sichfür wissenschaftsbasierte Klimaziele (SBTi) ein, die mit dem 1,5-Grad-Ziel desPariser Abkommens übereinstimmen, und bietet eine wachsende Palette innovativerDienstleistungen rund um die Energiewende und ESG an.Über DEKRADEKRA wurde 1925 ursprünglich mit dem Ziel gegründet, die Sicherheit imStraßenverkehr durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten. Mit einem weitausbreiteren Tätigkeitsspektrum ist DEKRA heute die weltweit größte unabhängigenicht börsennotierte Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektionund Zertifizierung. Als globaler Anbieter umfassender Dienstleistungen undLösungen helfen wir unseren Kunden, ihre Ergebnisse in den Bereichen Sicherheitund Nachhaltigkeit zu verbessern. Im Jahr 2023 hat DEKRA einen Umsatz von 4,1Milliarden Euro erzielt. Rund 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inrund 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigenExpertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating vonEcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationMarie Hertfelder0711.7861-13600711.7861-741360mailto:marie.hertfelder@dekra.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/5956622OTS: DEKRA SE