Dax rutscht nach Allzeithochs ins Minus - MTU unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang ist der Dax nach einem zwischenzeitlichen neuen Allzeithoch am Vormittag leicht in den roten Bereich gerutscht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.394 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Schlusslicht in der Kursliste war am Freitag MTU. Der angekündigte Wechsel des Finanzchefs im Sommer sorgte bei den Anlegern offenbar für Unsicherheit.





