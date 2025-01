Gemischte Börsenlage: DAX und Dow Jones schwächeln, MDAX im Aufwind

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,38% und steht aktuell bei 21.408,82 Punkten. Ähnlich zeigt sich der TecDAX, der mit einem Minus von 0,46% bei 3.652,53 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu konnten der MDAX und der SDAX positive Impulse verzeichnen. Der MDAX legte um 0,26% zu und erreichte 26.127,46 Punkte, während der SDAX mit einem Plus von 0,59% auf 14.327,31 Punkte kletterte. Auch in den USA sind die Bewegungen der Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,08% und steht bei 44.502,39 Punkten. Der S&P 500 hingegen konnte einen kleinen Zuwachs von 0,10% verbuchen und notiert bei 6.123,07 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei sowohl in Deutschland als auch in den USA einige Indizes Gewinne verzeichnen konnten, während andere Verluste hinnehmen mussten. Anleger bleiben angesichts der uneinheitlichen Entwicklung weiterhin wachsam.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche AG mit einem Anstieg von 2.83%.BASF folgt mit 2.56%, während Zalando mit 2.40% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. MTU Aero Engines führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.46%, gefolgt von Vonovia mit -2.33% und Deutsche Telekom mit -2.13%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Carl Zeiss Meditec, der mit 6.78% den höchsten Anstieg verzeichnet. HYPOPORT und Hugo Boss folgen mit 4.70% und 4.06%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei LEG Immobilien mit -2.89% den größten Verlust erleidet. TAG Immobilien und Aroundtown folgen mit -3.31% und -3.32%.Die SDAX-Topwerte werden von Stabilus mit 6.28% angeführt, gefolgt von Eckert & Ziegler mit 5.67% und NORMA Group mit 5.14%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls Abwärtstrends, wobei IONOS Group mit -2.03% den geringsten Verlust aufweist. Dt. Beteiligungs AG und Heidelberger Druckmaschinen folgen mit -2.25% und -3.31%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im MDAX, wobei Carl Zeiss Meditec erneut mit 6.78% an der Spitze steht, gefolgt von Eckert & Ziegler mit 5.67% und SUESS MicroTec mit 4.41%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Qiagen mit -1.93%, IONOS Group mit -2.03% und Deutsche Telekom mit -2.13%.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Performance, angeführt von Walt Disney mit 1.79%, gefolgt von Verizon Communications mit 1.20% und Walmart mit 1.04%.Die Flopwerte im Dow Jones weisen ebenfalls negative Entwicklungen auf, mit Procter & Gamble bei -1.25%, NVIDIA bei -1.54% und American Express mit -2.96%.Die Topwerte im S&P 500 werden von NextEra Energy mit 5.06% angeführt, gefolgt von United Airlines Holdings mit 3.95% und Palantir mit 3.22%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Analog Devices mit -3.36%, Intuitive Surgical mit -4.35% und Mohawk Industries mit -4.77%.