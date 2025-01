2 günstige KI-Aktien, die vom Megatrend und der Trump-Regierung profitieren

Schon heute sind die USA der bedeutendste KI-Markt, in dem nahezu alle wichtigen Vertreter zu Hause sind. Dazu gehören beispielsweise Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Oracle, deren Aktien sehr bekannt und deshalb höher bewertet sind.

Folgende Wertpapiere profitieren ebenfalls vom Megatrend künstliche Intelligenz, standen jedoch bisher weniger im Fokus und sind auch deshalb günstiger bewertet:

1. SoftBank

Die japanische SoftBank ist zusammen mit Oracle und OpenAI ein Partner des neuen Gemeinschaftsunternehmens Stargate.

Bisher wurde die Aktie vom Markt kaum als KI-Option wahrgenommen, weshalb sie weiterhin zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,44 notiert (24.01.2025). Zwei weitere Gründe sind die breite Konzernaufstellung und die zahlreichen Beteiligungen der SoftBank Vision Funds. Sie investieren in junge Technologie- und Start-up-Firmen, denen nicht immer der Durchbruch gelingt. So musste der japanische Konzern in den vergangenen drei Jahren Verluste verbuchen, während er langfristig gewachsen ist und in einzelnen Jahren Milliardengewinne erzielte.

SoftBank entwickelt selbst KI-Technologien, ist aber hauptsächlich ein strategischer Investor, der durch Kapital, Netzwerke und Expertise das Wachstum und Innovationen der KI-Branche fördert. Sein Einfluss reicht von der Hardwareentwicklung über autonome Technologien bis hin zu KI-gestützten Cloud-Diensten und Datenmanagementlösungen.

SoftBank war ein früher Nvidia-Großinvestor und hat sich an zahlreichen KI-Start-ups beteiligt, die sich auf generative KI und maschinelles Lernen konzentrieren. Unternehmen wie Cohesity und Automation Anywhere, die KI für Datenmanagement und Automatisierung nutzen, gehören ebenfalls zum Portfolio des Vision Funds.

Zu den eigenen Entwicklungen gehört beispielsweise der humanoide Roboter Pepper, der KI nutzt, um Emotionen zu erkennen und mit Menschen zu interagieren. Auch der NAO-Roboter, der für Bildung und Forschung im KI-Bereich eingesetzt wird, gehört zu SoftBanks Technologieentwicklungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Mobilität und autonomes Fahren: SoftBank hat in Unternehmen wie Uber, Didi, Grab und Cruise investiert, die KI für Routenplanung, Nachfrageprognosen und autonome Fahrzeuge einsetzen.

2. EPAM Systems

EPAM-Aktien sind 2022 stark gefallen, während sich das Unternehmen aus Russland zurückzog und etwa 14.000 ukrainische Beschäftigte umdisponieren mussten. Die Wertpapiere notieren deshalb heute zu einem zukunftsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,4 (24.01.2025), während sich das sehr profitable Geschäft mittlerweile wieder stabilisiert hat.

EPAM nutzt die künstliche Intelligenz sowohl in der Softwareentwicklung als auch bei der Beratung und Unterstützung von Unternehmen. Sie setzen KI ein, um Entwicklungsprozesse wie Code-Optimierung, Testautomatisierung und Debugging effizienter zu gestalten.

EPAM hilft seinen Kunden außerdem dabei, maßgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln, die von Datenanalysen über Prozessautomatisierung bis hin zu Prognosemodellen reichen. Durch Partnerschaften mit Microsoft, Alphabet und Amazons AWS integriert EPAM modernste KI-Tools in die Kunden-Geschäftsprozesse.

Für Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Finanzwirtschaft und dem Einzelhandel bietet das Unternehmen KI-Lösungen, um Diagnosen zu verbessern, Betrug zu erkennen und das Einkaufserlebnis zu personalisieren.

Gleichzeitig investiert EPAM kontinuierlich in die eigene KI-Forschung, um Innovationen voranzutreiben und neue Technologien schneller nutzbar zu machen.

Fazit künstliche Intelligenz

KI ist einer der stärksten Wachstumssektoren der kommenden Jahre. SoftBank und EPAM Systems sind neben den vielen bekannten noch zwei weitere Unternehmen, deren Aktien hingegen noch günstiger bewertet sind.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion