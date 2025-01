Vonovia-Aktionäre billigen enge Anbindung von Deutsche Wohnen

Goldfinger123 schrieb gestern 18:12

War sehr kurzweilig mit den ganzen Rechtsanwälten. Insbesondere Herr Dreier hat sich besonders Emotional erregt und konnte es gar nicht fassen, dass man ihn nach einer halben Stunde Wortbeitrag unterbrochen hat. Wollte daraufhin den Versammlungsleiter abwählen lassen.

Hat bereits Klage in Berlin bei Herrn Richter Pade angekündigt. Ist wohl auch im Verfahren Dt. Wohnen gegen GSW vertreten und hat hieraus immer zitiert.

Elliott war mit zwei Kanzleien vertreten. Alle haben unisono die zu geringe Bewertung angemahnt und auf den NAV hingewiesen.

Hat die Vonovia aber nicht interessiert, da dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Alle Fragen wurden oberflächlich beantwortet und man war sichtlich genervt von den ganzen Diskussionen.

Interessant war, das kaum Leute in den Büros gearbeitet haben. Der Parkplatz vor dem Gebäude war total leer. Offensichtlich sind alle im Urlaub oder zu Hause.

Elliott hat auch den fehlenden Ton im Bewirtungszelt angemeckert und deren Konsequenzen angemerkt.

Die eigentliche Küche ist wohl nicht in Betrieb, da keine Leute vor Ort arbeiten und deshalb die Reinigung zu teuer gewesen wäre.

Auch wurde die HV in die sozialen Netzwerke übertragen ohne Genehmigung der HV Teilnehmer. Der Versammlungsleiter hat dies einmal angemahnt.

Mehrere Aktinäre haben Wiederspruch zu Protokoll gegeben und es wird eine gerichtliche Auseinandersetzung gegeben.

Herr RA Dreier wähnt einen Elfmeter für die Aktinäre ohne das Vonovia einen Torwart einsetzt.

Sieht somit gute Chancen auf eine Erhöhung des Umtauschverhältnises.

Das waren meine Eindrücke von der HV.