Endet mit der China-KI DeepSeek die KI-Dominanz der USA just um den Tag herum, als Trump US-Präsident wurde - und droht damit die US-KI-Blase um Nvidia zu platzen, die vor allem den Nasdaq in immer neue Höhen getrieben hatte? Die KI aus China namens DeepSeek hat im Vergleich zu ChatGPT schon bei ihrem ersten Release zwei entscheidende Vorteile: sie braucht nur einen Bruchteil der Rechenleistung (ca. 3%) und ist OpenSource, also kostenfrei. Das ist faktisch ein Angriff auf die von Trump geförderte Gigantonomie in den USA mit Rechenzentren, die gigantische Rechenleistungen brauchen und Milliarden verschlingen. Offenkundig hat DeepSeek einen ganz anderen methodischen Ansatz - und das könnte für Nvida und Co zum Problem werden (und damit auch für den Nasdaq!)..

Das Video "Nasdaq, Nvidia: Killt China-KI DeepSeek die KI-Blase von Trump?" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=E8KOReXQIac