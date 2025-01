Die Präsentation der Slowakei auf der Weltausstellung in Japan wird 9 Themenbereiche umfassen

Die EXPO ist eine riesige Plattform zur Förderung von Wissenschaft, Technologie, Innovation, Kultur, Handel, Unternehmertum und Tourismus, und die Slowakei plant, ein vollwertiger Aussteller ohne Reputationsrisiko zu sein. Die Experten von SLOVAKIA TRAVEL arbeiten mit Hochdruck an der Vorbereitung einer ansprechenden Präsentation der Slowakischen Republik auf dieser prestigeträchtigen internationalen Veranstaltung.

BRATISLAVA, Slowakei, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- SLOVAKIA TRAVEL, die nationale Organisation zur Förderung des Tourismus, bereitet systematisch und zielgerichtet eine würdige Präsentation der Slowakei auf der Weltausstellung in Osaka, Japan (13. April - 13. Oktober 2025) vor. Ziel ist es, unser Land auf professionelle und attraktive Weise zu präsentieren, den slowakischen Tourismus auf entfernten Märkten zu unterstützen und an der Entwicklung des Geschäfts- und Investitionsumfelds durch diese prestigeträchtige internationale Veranstaltung zu arbeiten.

„Wir haben unsere Ausstellung auf neun Themenbereiche ausgerichtet. Diese sind: 1. Wein, 2. kulturelles Erbe, 3. saubere Industrie, 4. Gesundheit und Innovation, 5. Sport, 6. regionale Geschmäcker, 7. Wasser, 8. Lernen durch Spielen, 9. Kunst. Jeder Bereich wird bis ins Detail entwickelt, so dass alle Besucher des slowakischen Pavillons bei jedem Besuch etwas finden, was ihnen gefällt, und positive Erfahrungen mit der Slowakei mitnehmen, die sie dann weiter verbreiten werden", sagte Ivana Vala Magátová, Generaldirektorin von SLOVAKIA TRAVEL sowie Generalkommissarin der slowakischen Ausstellung für die EXPO 2025 in Osaka.

Die Experten von SLOVAKIA TRAVEL haben den japanischen Besuchern aufmerksam zugehört, was ihnen an der Slowakei gefällt. Die ausgewählten Themen wurden also von den Japanern selbst definiert und inspiriert.

„Burgen, Schlösser, UNESCO-Denkmäler, Qualitätswein oder Honig sind die Dinge, die die Japaner mit der Slowakei verbinden. Wir sehen ein Forum dieses internationalen Formats auch als eine hervorragende Gelegenheit zum Informationsaustausch zwischen den Ausstellern", betonte Ivana Vala Magátová.

Der Nationalfeiertag für unser Land in den Präsentationsgebieten ist für den 10. September geplant.

„Durch die Teilnahme an der Expo in Osaka möchte die Slowakei mehr japanische Touristen, Investoren und Geschäftspartner in unser Land locken", sagte Ivana Vala Magátová, , erläuterte das Ziel der Veranstaltung und die Teilnahme der Slowakei daran.

SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation für die Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf in- und ausländischen Märkten.

