Dahua Technology schließt sich mit dem WWF zusammen, um die Nachhaltigkeitsbemühungen weltweit auszuweiten

Ein Vertreter des WWF überreichte Dahua eine Anerkennungsurkunde und eine speziell angefertigte Trophäe mit dem Motiv der vom Aussterben bedrohten Gelbbrustammer als Anerkennung für Dahuas herausragende Beiträge zur globalen Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz in der Vergangenheit.

HONGKONG, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat kürzlich sein erstes strategisches Treffen mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) abgehalten, um eine umfassende Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit zu erörtern.

Während des Treffens tauschten beide Parteien Ideen zur Stärkung der Zusammenarbeit und gemeinsamer Praktiken bei der Förderung der Nachhaltigkeit aus. Dahua stellte seine innovativen AIoT-Lösungen vor, die in der Antarktis, im Hainan Bawangling National Forest Park und im Giant Panda Nature Reserve eingesetzt werden. Diese Technologien ermöglichten die präzise Fernüberwachung seltener Arten wie Pinguine, Hainan-Gibbons und Riesenpandas und lieferten wichtige Daten für den Artenschutz. Der WWF berichtete über seinen Schwerpunkt auf der Erhaltung der biologischen Vielfalt, erneuerbaren Energien und der Verringerung der Umweltverschmutzung sowie über seine Bemühungen zum Schutz und zur Wiederherstellung des Mai-Po-Naturschutzgebiets und seiner Feuchtgebiete.

„Nachhaltigkeit ist eine gemeinsame Verantwortung für Unternehmen weltweit", sagte Herr Bob Chen. „Dahua engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Organisationen wie dem WWF, um unsere Stärken in den Bereichen Technologie und Ressourcen zu bündeln und so zum Umweltschutz beizutragen und nachhaltige Praktiken in verschiedenen Branchen und Gemeinden zu fördern."

Über selbst initiierte Projekte hinaus fördert Dahua aktiv kollektives Handeln in der gesamten Branche und bringt seine Partner zusammen, um eine größere gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Im Rahmen der globalen Kampagne „Pro Techies" ermutigte Dahua seine Installateur-Community, über die Dahua-Partner-App Punkte zu sammeln und diese in einen Fonds zur Unterstützung wichtiger Naturschutzprojekte des WWF umzuwandeln, wie z. B. das Projekt „Wetlands for Asian Flyways" und die Wiederherstellung und Erhaltung von Feuchtgebietsökosystemen entlang der ostasiatisch-australasiatischen Zugroute.

Ein Vertreter des WWF erklärte, dass die Bewältigung der heutigen Umweltprobleme Kreativität und technologische Innovation erfordert. Die von Dahua gezeigten Leistungen sind wirklich inspirierend und demonstrieren die Macht der Technologie bei der Förderung der Nachhaltigkeit. Der WWF äußerte auch die Erwartung einer künftigen Zusammenarbeit, um neue Wege zu erkunden und sinnvolle Auswirkungen auf die Erhaltung der Umwelt zu erzielen.

Diese Partnerschaft wird sich auf die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die Überwachung der Biodiversität und innovative Umwelttechnologien konzentrieren und gleichzeitig Möglichkeiten zur Ausweitung des öffentlichen Engagements, wie z. B. gemeinsame Bildungsinitiativen und gemeindenahe Naturschutzkampagnen, erkunden.

Als sozial verantwortliches Unternehmen und Praktiker bei der Förderung des Einklangs zwischen Mensch und Natur hat Dahua seine fortschrittlichen AIoT-Technologien und -Lösungen aktiv für den Umweltschutz eingesetzt, darunter die Überwachung der Biodiversität, der Schutz von Wildtieren, die Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und die Bekämpfung der Wilderei in Schutzgebieten. Die Technologie wird häufig in der Forschung über gefährdete Arten eingesetzt, um wertvolle Daten für Erhaltungsstrategien zu liefern und einen wirksameren Schutz empfindlicher Ökosysteme zu ermöglichen.

Dahua wird auch in Zukunft seiner Mission „Enabling a smarter society and better living" treu bleiben und durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern und innovativeren Ansätzen zu einer grüneren, sichereren und nachhaltigeren Zukunft für alle beitragen.

