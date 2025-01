Beyond Oil schließt mit Latitude Ltd. eine Rahmenvertriebsvereinbarung im Wert von 8,3 Mio. US$ für die Vereinigten Staaten ab

Mit der Rahmenvereinbarung, die Mindestabnahmeverpflichtungen in Höhe von 8,3 Mio. US$ im Jahr 2025 vorsieht, ist Beyond Oil für eine bedeutende Expansion auf dem US-Markt aufgestellt

NEW YORK, New York, KIBBUTZ YIFAT, Israel und VANCOUVER, BC / 24. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, gab heute eine transformative Rahmenvertriebsvereinbarung (die „US-Rahmenvertriebsvereinbarung“) mit Latitude Ltd. („Latitude“), einem Import-, Vertriebs- und Logistikunternehmen mit Sitz in New York, bekannt. Die US-Rahmenvertriebsvereinbarung sieht monatliche Mindestabnahmeverpflichtungen vor, die sich im Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt 8,3 Millionen US$ belaufen.*

Gemäß der am 23. Januar 2025 genehmigten US-Rahmenvertriebsvereinbarung erhält Latitude das Recht und die Lizenz, das Produkt von Beyond Oil in den gesamten Vereinigten Staaten (das „Vertriebsgebiet“) zu vermarkten und zu verkaufen. Die Laufzeit der US-Rahmenvertriebsvereinbarung beträgt fünf (5) Jahre und kann um weitere fünf (5) Jahre verlängert werden, vorausgesetzt, dass die US-Rahmenvertriebsvereinbarung nicht von einer der Parteien gekündigt wurde und dass die Parteien Vereinbarungen über die Produktpreise und die Mindestabnahmeanforderungen für die Jahre zwei bis fünf getroffen haben.

Latitude wird sich auf den Vertrieb an kleine und mittelständische Kunden in der Gastronomie konzentrieren und gleichzeitig sein Untervertriebshändlernetz nutzen, um eine breite Marktdurchdringung zu erreichen. Beyond Oil wird sein Augenmerk auf den Abschluss strategischer Verträge mit größeren, multinationalen Kunden richten, während Latitude das Wachstum und den Umsatz in anderen Marktsegmenten fördert. Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen synchronisierte Anstrengungen unternehmen, gemeinsam an Messen teilnehmen, Marktstrategien koordinieren und Betriebsabläufe aufeinander abstimmen, um eine größtmögliche Effizienz und Wirkung zu erzielen. Durch diese Zusammenarbeit kann Beyond Oil einen stetigen Cashflow aus den Verkäufen durch Latitude erzielen und gleichzeitig seine Reichweite mit minimalen Gemeinkosten auf alle Kundenebenen in den Vereinigten Staaten ausweiten. Darüber hinaus wird Beyond Oil die Logistik- und Lieferkettenexpertise von Latitude als Logistikpartner in den USA nutzen, um einen nahtlosen Vertrieb und eine effiziente Marktdurchdringung zu gewährleisten.

