Silberpreis in Lauerstellung. Bei Silber kündigen sich gewaltige Turbulenzen an

Gold-Silber-Ratio - Druck im Kessel steigt

Reduziert man die aktuelle Gemengelage auf die Gold-Silber-Ratio, dann wird deutlich, dass Silber im Vergleich zu Gold ein beachtliches Nachholpotenzial hat und der Druck im Kessel weiter ansteigt.

Aktuell notiert Gold bei etwa 2.771 US-Dollar und Silber bei knapp 30,6 US-Dollar. Entsprechend liegt die Gold-Silber-Ratio bei knapp 90,5. Damit stieg die Gold-Silber-Ratio im Vergleich zur Kommentierung aus der letzten Woche weiter an. Damals lag sie bei 89. Um die Werte einmal einzuordnen. In den letzten Monaten bewegte sich die Ratio über weite Strecken in einer Spanne von 80 bis 90. Als Langfristwert gilt 60. Die Ratio könnte sich nun auf verschiedene Art und Weise anpassen. In der aktuellen Situation ist es aber eher unwahrscheinlich, dass der Goldpreis deutlich zurückkommen wird und sich die Ratio über diesen Weg „normalisiert“. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass Gold Silber den Weg bahnt. Sollten wichtige Widerstände durchbrochen werden, könnte sich eine dynamische Silberpreisrallye Bahn brechen.

Anleiherenditen und US-Dollar vor der Fed

Für Gold, Silber und Kupfer kündigt sich eine Woche der Wahrheit an. Das FOMC der US-Notenbank berät am 28. Januar und 29. Januar unter anderem über das Leitzinsniveau in den USA. Von der ersten Sitzung im neuen Jahr geht eine immense Anspannung aus. Im Vorfeld der Sitzung haben sich die Gemüter am Devisen- und am Anleihemarkt etwas abgekühlt. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Bereich von 4,6 Prozent und damit deutlich unterhalb des 52-Wochenhochs (4,8+ Prozent) und auch der wichtige US-Dollar-Index kam nach seinem Ausflug über die 110 Punkte mittlerweile auf 107,4+ Punkte zurück.

Silberpreis bald bei 40 US-Dollar?

Silber ist für überraschende und dynamische Bewegungen bekannt. Anders als bei Gold reicht mitunter nur ein kleiner Auslöser, um dem Silberpreis Beine zu machen. Mit Blick auf die charttechnische Konstellation könnte ein Vorstoß über die 32,2 US-Dollar ein solcher Auslöser sein. Noch sitzt der Deckel allerdings fest. Ein Ausbruch über die 32,2 US-Dollar könnte zu einer dynamischen Zwischenrallye in Richtung 35 US-Dollar führen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 40 US-Dollar wäre dann möglich. Sollte es für den Silberpreis hingegen zu einem Rücksetzer unter die 28,7 US-Dollar kommen, müsste das bullische Szenario noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

