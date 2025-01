Puma, Adidas – was nun?

Verkehrte Welt in Herzogenaurach. Während Adidas an der Börse von Hoch zu Hoch klettert, ist das Bild beim Nachbarn Puma nahezu umgekehrt. Zuletzt fiel die Aktie auf ein 7-Jahres-Tief.Die Aktie des Sportartikelherstellers hat nach enttäuschend aufgenommenen Geschäftszahlen einen herben Rückschlag erlitten. Seit Jahresbeginn hat Puma nun 27 Prozent an Wert eingebüßt.Unser Blick auf den Jahresstart 2025 – hohe Volatilität, aber auch tolle Chancen – besonders in Europa. Nicolas war zu Gast in der Telebörse – hier zu sehen. Testen Sie unseren Börsendienst mit dem Comeback-Paket „Deutschland 2025“ und unseren Optionsscheinen für Börsengewinne 2025.

