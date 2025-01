Türkische Lira auf Rekordtief – Contrarian-Meinung zu US-Dollar

Türkische Lira

Die türkische Lira hat ihre Talfahrt nach der Zinssenkung am Donnerstag ungebremst fortgesetzt. Am Freitag schloss sie auf einem Rekordtief zum US-Dollar von 35,6719 Lira, zeigen Wechselkursdaten von Bloomberg. Innerhalb eines Jahres hat die türkische Landeswährung damit fast 18 Prozent an Wert verloren. Das stellt allerdings eine deutliche Verlangsamung der Lira-Talfahrt dar, die im Jahr 2023 fast 60 Prozent zum US-Dollar zurückgefallen war.