Chinas Frühlingsfest - rekordverdächtiger Reiseansturm für ein faszinierendes Kulturereignis

PEKING, 25. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Um 5.30 Uhr wartet Wang Hui – eine Frau, die mit ihrer Familie reist – am Nordbahnhof von Shenzhen darauf, in den ersten Hochgeschwindigkeitszug von der südchinesischen Stadt Shenzhen in die nordwestchinesische Stadt Xi'an einzusteigen, der um 6.08 Uhr abfährt.

„Ich lebe seit meinem Studium in Shenzhen und habe jetzt meine eigene Familie, aber jedes Jahr, wenn das Frühlingsfest näher rückt, zieht es mich nach Hause", sagt sie und lächelt trotz der frühen Stunde und der langen Reise, die vor ihr liegt.

Eine andere Reisende mit dem Nachnamen Zhong war auf dem Weg zurück in ihre Heimatstadt Chenzhou in der zentralchinesischen Provinz Hunan. Da sie seit mehr als zehn Jahren in Shenzhen lebt, so Zhong, habe das schnelle Wachstum der Stadt ihr Heimweh während des Frühlingsfestes nie gemindert.

„Ich habe diese Reise einen Monat lang geplant. Das Frühlingsfest ist die Zeit, in der man mit der Familie zusammen sein und die Traditionen, die uns verbinden, pflegen möchte", so Zhong.

Aufbruch zum Frühlingsfest

In ganz China ist der als Chunyun bekannte Reiseansturm zum Frühlingsfest im Gange. Millionen von Menschen wie Wang und Zhong begeben sich auf lange Reisen, um sich mit ihrer Familie zum wichtigsten Feiertag des Jahres zu treffen.

Der diesjährige Reiseansturm begann am 14. Januar und dauert bis zum 22. Februar, also 40 Tage lang. Die Behörden rechnen in diesem Zeitraum mit einer noch nie dagewesenen Zahl von neun Milliarden interregionalen Fahrten. Bis zum 19. Januar wurden nach Angaben der Verkehrsbehörden bereits über eine Milliarde überregionale Fahrten durchgeführt.

Nach Angaben von Ctrip, einem der führenden Online-Reisebüros Chinas, reisen die meisten Reisenden aus den größten chinesischen Metropolen wie Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Peking und Hangzhou ab, und Harbin, Chongqing und Chengdu gehören zu den beliebtesten Reisezielen.

Für Millionen von Reisenden geht es beim Frühlingsfest um mehr als nur um ein Familientreffen. Es geht um die Rückbesinnung auf die kulturellen Wurzeln, die den Feiertag prägen. Auf dem Weg nach Hause zum Wiedersehensessen machen sie nicht nur eine physische Reise, sondern nehmen auch an einer breiteren Bewegung teil, die das reiche kulturelle Erbe Chinas bewahren und feiern will.