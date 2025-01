BB Biotech: Rückkehr zum Gewinn – Dividende sinkt trotz Erfolg!

Der innere Wert der Aktie stieg im Jahr 2024 um 3 Prozent in Franken und um 1,7 Prozent in Euro, während er in US-Dollar um 4,6 Prozent fiel. Der Aktienkurs von BB Biotech verzeichnete jedoch einen Rückgang von 13,5 Prozent in Franken, 14,1 Prozent in Euro und 18,1 Prozent in US-Dollar. Zum Jahresende lag der Kurs der Aktie 15,2 Prozent unter dem inneren Wert (NAV) in Franken, was die anhaltende Volatilität und die gedämpfte Anlegerstimmung im Biotech-Sektor widerspiegelt.

Im vierten Quartal 2024 betrug der Reingewinn 60 Millionen Franken, was im Vergleich zu 109 Millionen Franken im Vorjahresquartal einen Rückgang darstellt. Der Aktienkurs fiel in diesem Zeitraum um 2,7 Prozent in Franken und 3,5 Prozent in Euro, während der NAV um 2,7 Prozent in Franken und 2,8 Prozent in Euro anstieg.

BB Biotech ist eine Investmentgesellschaft, die seit 1993 in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung investiert, hauptsächlich in den USA und Westeuropa. Der Verwaltungsrat verfolgt eine disziplinierte Dividendenpolitik, die darauf abzielt, die Renditen für die Aktionäre mit der Reinvestition in langfristige Wachstumschancen im Biotech-Sektor in Einklang zu bringen.

Der vollständige Geschäftsbericht mit den geprüften Finanzzahlen wird am 21. Februar 2025 veröffentlicht. Die Generalversammlung, auf der der Dividendenvorschlag zur Abstimmung steht, findet am 19. März 2025 statt. BB Biotech bleibt ein bedeutender Akteur im Biotech-Sektor, trotz der Herausforderungen, die der Markt mit sich bringt.

Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 40,53EUR auf Lang & Schwarz (25. Januar 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.