Tesla Model Y Juniper: Facelift mit mehr Reichweite und neuen Features!

Das Facelift bringt nicht nur ein frisches Design, sondern auch technische Verbesserungen mit sich. Die maximale Reichweite beträgt nun 568 Kilometer nach WLTP, und das Fahrzeug beschleunigt in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 201 km/h, was etwas weniger ist als beim Vorgänger, jedoch wird die Effizienz des Antriebs hervorgehoben. Im Innenraum wurden ebenfalls Neuerungen eingeführt, darunter belüftete Vordersitze, eine verstellbare zweite Sitzreihe und schnelleres WLAN, um im hart umkämpften Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

Tesla hat die überarbeitete Version seines beliebten Model Y, das Model Y Juniper, offiziell angekündigt. Ab März 2024 wird das neue Modell sowohl in den USA als auch in Deutschland ausgeliefert. Die "Launch Edition" wird in Deutschland zu einem Preis von 61.970 Euro angeboten, während der Einstiegspreis in den USA bei 59.990 US-Dollar liegt, wobei ein möglicher Steuerbonus noch nicht berücksichtigt ist. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das neue Model Y teurer.

In Deutschland wird das bisherige Model Y weiterhin in drei Varianten angeboten, jedoch ist die günstigste Version momentan nicht bestellbar. Die Produktion des Model Y erfolgt in der Gigafactory in Grünheide, die eine zentrale Rolle in Teslas globaler Produktionsstrategie spielt. Trotz des Erfolgs, das Model Y war 2023 das meistverkaufte Fahrzeug weltweit, sieht sich Tesla einem Absatzrückgang gegenüber, bedingt durch wachsende Konkurrenz in China und eine nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in wichtigen Märkten.

Die Frage, ob das Facelift die Erfolgsgeschichte des Model Y fortsetzen kann, bleibt offen. Branchenexperten sehen in den verbesserten Features jedoch eine Chance, Teslas Position im Premium-Elektrosegment zu stärken.

Parallel zu den Entwicklungen bei Tesla steht Elon Musk in der Kritik wegen einer Geste, die er während einer Rede zur Amtseinführung von Donald Trump gemacht hat und die als anstößig wahrgenommen wurde. Diese Kontroversen werfen ein Licht auf den wachsenden politischen Einfluss von Milliardären wie Musk, der nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in politischen Debatten eine Rolle spielt. Kritiker warnen vor den Gefahren, die von solch einem Einfluss auf die Demokratie ausgehen können.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 406,6EUR auf Nasdaq (25. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.