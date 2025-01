Burberry überrascht: Umsatzrückgang geringer als erwartet – Aktien steigen!

Der britische Luxusmodehersteller Burberry hat im dritten Geschäftsquartal, das am 28. Dezember endete, einen Umsatzrückgang von sieben Prozent auf 659 Millionen Britische Pfund (rund 779 Millionen Euro) verzeichnet. Währungsbereinigt fiel der Rückgang mit drei Prozent jedoch geringer aus als von Analysten erwartet, die ein Minus von zwölf Prozent prognostiziert hatten. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung in den USA, wo der Umsatz um vier Prozent zulegte, während die Region Asien-Pazifik einen Rückgang von neun Prozent hinnehmen musste. Auch in Europa, dem Mittleren Osten, Indien und Afrika (EMEIA) sank der Umsatz um zwei Prozent.

Die Aktien von Burberry reagierten auf die überraschend besseren Zahlen mit einem Anstieg von bis zu 15 Prozent, was den Kurs auf den höchsten Stand seit April hob. Diese Entwicklung weckte Hoffnungen auf eine Erholung im Luxusmarkt und zog auch andere Luxusmarken mit nach oben. CEO Joshua Schulman, der seit Juli im Amt ist, verfolgt eine Strategie zur Rückbesinnung auf die Wurzeln der Marke und zur Stärkung des ursprünglichen Markenkerns. Schulman, der zuvor bei Michael Kors tätig war, kündigte im November ehrgeizige Pläne an, um Burberry nach einer Phase der Unsicherheit und sinkender Umsätze wieder auf Kurs zu bringen.