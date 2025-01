Revolution im Automobilsektor: Metavista3D und Incari schließen Partnerschaft!

Metavista3D Inc., ein innovatives Unternehmen im Bereich der Displaytechnologie, hat am 24. Januar 2025 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Incari GmbH unterzeichnet. Diese Partnerschaft, die über die hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG realisiert wird, markiert einen bedeutenden Schritt für Metavista3D in den Automobilsektor. Incari, ein führender deutscher Automobilzulieferer mit Sitz in Berlin, ist auf Automobildisplays und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) spezialisiert.

Im Rahmen dieser Kooperation wird Metavista3D eine fortschrittliche Nachrüst-Displaylösung entwickeln, die speziell für einen renommierten deutschen Sportwagenhersteller konzipiert ist. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die pseudoholografische 3D-Technologie von Metavista3D zu nutzen, um ein immersives Display-Erlebnis zu schaffen. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, betonte die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft und die Chancen, die der Automobilmarkt bietet. Er sieht in der Zusammenarbeit eine Möglichkeit, die wachsende Nachfrage nach 3D-Lösungen in der Branche zu bedienen und die Zukunft der Automobildisplays neu zu gestalten.