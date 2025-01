Puma unter Druck: Analysten senken Kursziele – Kaufempfehlung bleibt!

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Puma auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 45 Euro beibehalten. Analystin Wendy Liu äußerte, dass nach den jüngsten Äußerungen des Sportartikelherstellers zum vierten Quartal mehr Fragen als Antworten bestehen. Obwohl ein Kosteneffizienzprogramm in Aussicht steht, wird der Weg zu einer EBIT-Marge von 8,5 Prozent als herausfordernd eingeschätzt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma ebenfalls gesenkt, und zwar von 47 auf 42 Euro, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analystin Olivia Townsend wies auf die schwachen Quartalsergebnisse hin und erwartet eine negative Kursreaktion, da auch die Signale für 2025 wenig vielversprechend erscheinen. Der Konsens der Analysten dürfte demnach deutlich sinken.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 43,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Robert Krankowski stellte fest, dass Umsatz und operatives Ergebnis im vierten Quartal schwächer als erwartet ausfielen. Der Fokus liege auf dem Kosteneffizienzprogramm "Nextlevel", jedoch wirft die Verzögerung bei den Margenzielen Fragen auf.

Insgesamt zeigen die aktuellen Analystenbewertungen ein eher negatives Bild für Puma, das durch schwache Quartalszahlen und verfehlte Margenziele geprägt ist. Während Goldman Sachs und Barclays eine gewisse Kaufempfehlung aufrechterhalten, sind die anderen Banken skeptischer und senken ihre Kursziele. Dies spiegelt sich auch in der Marktreaktion wider, wo Anleger besorgt auf die zukünftigen Aussichten des Unternehmens reagieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Puma in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, in dem die Erwartungen an die zukünftige Rentabilität und das Wachstum stark hinterfragt werden. Die Analystenmeinungen sind gemischt, wobei einige auf eine mögliche Erholung hoffen, während andere die Risiken betonen.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 32,12EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.