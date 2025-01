Erholungsrally bei Carl Zeiss Meditec: Analysten heben Kursziele an!

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec erleben am Freitag eine bemerkenswerte Erholungsrally, die durch den neuen Optimismus einiger Analysten angeheizt wird. Am Vortag hatte das Analysehaus Equita eine Kaufempfehlung für den Medizintechnik-Hersteller ausgesprochen, gefolgt von einer ähnlichen Einschätzung der britischen Großbank HSBC. In der Folge stiegen die Aktien um 5,1 Prozent und knüpften an das Vortagesplus von über sieben Prozent an. Seit dem Tiefststand von 44,28 Euro Mitte Januar, dem niedrigsten Niveau seit 2017, haben die Aktien bereits mehr als ein Viertel an Wert gewonnen.

Analysten zeigen sich optimistisch für das Jahr 2025, insbesondere in Erwartung besserer Auftragseingänge. Equita hatte betont, dass dies eine gute Einstiegsmöglichkeit darstellt, während die Privatbank Hauck & Aufhäuser Carl Zeiss Meditec bereits Anfang Januar zu den "Top Picks" für 2025 zählte. Ein wesentlicher Impuls für die Kursrally war die Meldung über die Zulassung des robotergestützten Augenlaser-Geräts Visumax 800 in China. Diese Nachricht wurde von den Experten von Kepler Cheuvreux als große Erleichterung gewertet, da die Zulassung ursprünglich erst für April erwartet wurde und Sorgen über mögliche Verzögerungen bestanden.