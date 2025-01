Euro erholt sich: Höchststand seit Dezember trotz Zolldrohungen!

Am Freitag hat sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar weiter erholt und erreichte mit einem Kurs von 1,0466 Dollar ein Hoch seit Mitte Dezember. Dies entspricht einem Anstieg von rund einem halben Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Euro war zuvor von etwa 1,12 Dollar Ende September auf unter 1,04 Dollar gefallen, was auf die Zolldrohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen ist. Diese Drohungen hatten Besorgnis über eine mögliche Inflation ausgelöst, die die US-Notenbank Fed dazu zwingen könnte, ihren Zinssenkungskurs zu überdenken.

Trotz der Zolldrohungen, die auch nach Trumps Amtsantritt bestehen blieben, haben sich die Inflationssorgen etwas gelegt. Experten sind sich uneinig, ob die Drohungen ernst gemeint sind oder lediglich als Verhandlungstaktik dienen. Am Freitag standen zudem wichtige Stimmungsdaten aus der Eurozone im Fokus, darunter Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der gesamten Eurozone. Diese Daten zeigten, dass die Stimmung in der Industrie in Deutschland und Frankreich schlecht ist, während der Dienstleistungssektor optimistischer gestimmt ist. Die Experten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen der Stimmung in der Industrie und anderen Frühindikatoren in den letzten Quartalen selten so ausgeprägt war.