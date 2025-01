Karim Adeyemi vor Wechsel zu SSC Neapel: BVB in der Krise!

Die Ablösesumme, die im Raum steht, beträgt laut Romano 40 Millionen Euro, anstatt der zuvor spekulierten 50 Millionen Euro. Adeyemi, der vor zweieinhalb Jahren von RB Salzburg nach Dortmund wechselte, hat beim BVB einen Vertrag bis 2027. In seiner Zeit bei Dortmund absolvierte er 79 Pflichtspiele, erzielte 19 Tore und bereitete 13 weitere vor. In dieser Saison war er jedoch aufgrund eines Muskelfaserrisses in vielen Spielen nicht einsatzfähig.

Der mögliche Wechsel von Karim Adeyemi, einem viermaligen deutschen Nationalspieler, von Borussia Dortmund zum italienischen Erstligisten SSC Neapel nimmt laut dem Transferexperten Fabrizio Romano Gestalt an. Romano berichtete auf der Plattform X, dass beide Clubs kurz vor einer Einigung stehen. Der Sender Sky bestätigte, dass der derzeit schwächelnde BVB dem Verkauf des 23-jährigen Linksaußen offen gegenübersteht, jedoch wolle Adeyemi im Winter nicht wechseln.

Die Situation bei Borussia Dortmund ist angespannt. Nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge belegt der Verein nur den zehnten Platz in der Bundesliga. Vor dem bevorstehenden Spiel gegen Werder Bremen gab der BVB die Trennung von Trainer Nuri Sahin bekannt. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Vereinsführung das Vertrauen in Sahin verloren hatte, der erst im Sommer 2024 das Traineramt übernommen hatte. Interimstrainer Mike Tullberg, der zuvor die U19 des BVB betreute, wird die Mannschaft vorübergehend leiten. Tullberg hat betont, dass sein Ziel darin besteht, den Spielern Mut zuzusprechen und einen offensiven Spielstil zu fördern, um die Fans zurückzugewinnen.

Die sportliche Lage des BVB ist kritisch, da die Mannschaft nur einen Sieg aus den letzten neun Spielen erzielt hat und bereits sieben Punkte hinter den Champions-League-Plätzen liegt. Die Suche nach einem neuen, dauerhaften Trainer läuft bereits, während Tullberg sich zunächst auf das bevorstehende Spiel gegen Bremen konzentriert.

Insgesamt steht der BVB vor einer entscheidenden Phase, in der sowohl die sportliche als auch die personelle Situation neu bewertet werden muss, um die angestrebten Ziele in der Bundesliga und der Champions League zu erreichen. Adeyemis potenzieller Wechsel könnte dabei ein weiterer Schritt in der Neuausrichtung des Vereins sein.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,23EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.