RWE startet Bau eines Kontrollzentrums für Offshore-Windparks in Jemgum!

Der Energiekonzern RWE plant den Bau eines neuen Kontrollzentrums in Jemgum, Ostfriesland, um mehrere Offshore-Windparks in Deutschland und Kontinentaleuropa zentral zu überwachen und zu steuern. Der Spatenstich für das Projekt wurde bereits gesetzt, und der Bau soll in den kommenden Wochen beginnen. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 wird das Kontrollzentrum in Betrieb genommen, wo zunächst rund 50 Mitarbeiter tätig sein werden. Von Jemgum aus sollen fünf Windparks überwacht werden, während die bestehenden Servicestellen auf Helgoland, Rügen und im dänischen Rødbyhavn weiterhin für Betrieb und Wartung zuständig bleiben.

Parallel dazu hält die schwarz-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen an ihrem Ziel fest, bis 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert eine verlässliche Kraftwerksstrategie von der künftigen Bundesregierung, um den Kohleausstieg zu unterstützen. Geplant sind neue Gaskraftwerke, die später mit Wasserstoff betrieben werden sollen, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien abzusichern, insbesondere in Zeiten, in denen Wind und Sonne nicht ausreichend Energie liefern.

Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass erste Ausschreibungen für neue Kraftwerke im ersten Halbjahr 2025 stattfinden sollten, jedoch könnte dieser Zeitplan durch die politischen Entwicklungen in Deutschland gefährdet sein. Wüst betont die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern, um die klimaneutrale Transformation erfolgreich zu gestalten.

In Bezug auf die Offshore-Windprojekte in den USA hat RWE erklärt, dass es keine Notwendigkeit für Wertberichtigungen sehe, trotz der hohen Abschreibungen des dänischen Konkurrenten Orsted. RWE hat bereits angekündigt, Investitionen in Offshore-Windprojekte in den USA zu verschieben und wird die Ergebnisse der Überprüfung durch die US-Regierung abwarten. Das Unternehmen bleibt optimistisch, dass es seine Projekte in anderen Regionen weiterhin vorantreiben kann.

