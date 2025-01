Goldpreis auf Rekordkurs: Investoren setzen auf Sicherheit in Krisenzeiten!

Der Goldpreis zeigt sich vor dem Wochenende äußerst stabil und nähert sich seinem Rekordhoch. Am Freitag wurde die Feinunze Gold mit bis zu 2.785 US-Dollar gehandelt, was nur wenige Dollar unter dem bisherigen Höchststand von 2.790 US-Dollar liegt, der im Oktober erreicht wurde. Der Anstieg des Goldpreises ist seit Jahresbeginn zu beobachten und wird maßgeblich durch geopolitische Unsicherheiten sowie die Handelspolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump beeinflusst. Trump droht weiterhin mit hohen Zöllen auf Importe, was bei Investoren Besorgnis auslöst und das Vertrauen in die finanzielle Stabilität der USA schwinden lässt.

Marktexpertin Andrea Greisel von der Fürst Fugger Privatbank betont, dass die politischen Entscheidungen der neuen Regierung sowohl die Inflation als auch die Staatsverschuldung in den USA weiter anheizen könnten. Infolgedessen tendieren viele Investoren dazu, in Gold zu investieren, anstatt in Anleihen. Die Commerzbank hebt hervor, dass die Unsicherheiten über Trumps erste Maßnahmen, insbesondere die angekündigten Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko, ebenfalls einen direkten Einfluss auf den Goldpreis haben könnten. Kanada ist der viertgrößte Goldproduzent weltweit, was die Bedeutung dieses Aspekts unterstreicht.