Nagarro setzt auf Wachstum: 400 Millionen Euro Aktienrückkauf und Dividende!

Nagarro erwartet, die im Oktober 2024 festgelegten Finanzziele für das Jahr 2024 mindestens zu erreichen. Für das Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,02 und 1,08 Milliarden Euro, was den Markterwartungen entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 14,5 und 15,5 Prozent des Umsatzes erwartet. Diese positive Entwicklung wird durch langfristige Markttreiber unterstützt, die Nagarro in eine solide Position versetzen, um die eigenen Wachstumsziele zu verfolgen.

Der IT-Dienstleister Nagarro hat die im Oktober 2024 begonnenen Gespräche über eine mögliche Übernahme eingestellt und plant stattdessen, sich auf seine eigene Wachstumsstrategie zu konzentrieren. In einer aktuellen Mitteilung kündigte das Unternehmen an, in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro zurückzukaufen. Zudem soll eine Dividendenpolitik eingeführt werden, die eine jährliche Ausschüttung von 10 bis 20 Prozent des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) an die Aktionäre vorsieht.

Der CEO von Nagarro, Manas Human, betonte, dass das Unternehmen in den letzten Jahren strategisch gut aufgestellt wurde, um die Marktchancen optimal zu nutzen. Die Entscheidung, die Gespräche über ein Take-Private zu beenden, wurde in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen und zielt darauf ab, den Shareholder Value durch organisches und anorganisches Wachstum zu maximieren. Nagarro plant, verstärkt auf Effizienzsteigerungen zu setzen und strategische Partnerschaften zu nutzen, um nichtlineare Wachstumsoptionen zu erkunden.

Die Aktien von Nagarro zeigten am Morgen nach der Bekanntgabe der neuen Strategie Kursgewinne auf der Handelsplattform Tradegate, was das positive Marktfeedback widerspiegelt. Das Unternehmen, das rund 18.000 Mitarbeiter in 38 Ländern beschäftigt, ist bekannt für seine Expertise im Bereich Digital Engineering und unterstützt Kunden dabei, innovative, digitale Unternehmen zu werden.

Insgesamt zeigt Nagarro mit dieser strategischen Neuausrichtung, dass es sich auf nachhaltiges Wachstum und die Maximierung des Shareholder Value konzentrieren möchte, anstatt sich auf externe Übernahmeoptionen zu verlassen. Dies könnte langfristig zu einer stabilen finanziellen Basis und einer positiven Entwicklung der Unternehmenswerte führen.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 84,00EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.