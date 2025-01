Onco-Innovations sichert sich KI-Technologie für bahnbrechende Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Inka Health Corp. unterzeichnet, um die innovative SynoGraph-Technologie von Inka Health zu übernehmen. Diese KI-gestützte Plattform zielt darauf ab, Fortschritte in der Präzisionsonkologie zu beschleunigen und die Risiken in der Arzneimittelentwicklung zu minimieren. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung und umfasst den Erwerb des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Inka Health.

Inka Health ist ein kanadisches Softwareunternehmen, das sich auf die Anwendung fortschrittlicher KI-Analysen und multimodaler Daten spezialisiert hat, um die klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Die SynoGraph-Plattform integriert genomische und proteomische Daten, um Einblicke in Krankheitsmechanismen zu gewinnen und personalisierte Behandlungsstrategien zu entwickeln. Diese Technologie emuliert klinische Studien in der Präzisionsmedizin und reduziert signifikant die Zeit und Kosten der Arzneimittelforschung.