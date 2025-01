Volkswagen stärkt VfL Wolfsburg trotz Milliarden-Sanierung – Ein Balanceakt!

Der Volkswagen-Konzern bekräftigt sein Engagement für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, trotz eines umfassenden Sanierungsprogramms, das mehrere Milliarden Euro umfasst. In Interviews mit der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" und den "Wolfsburger Nachrichten" äußerte VW-Chef Oliver Blume, dass der Verein ein wesentlicher Bestandteil von Volkswagen sei und man sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft sowie die Jugendförderung unterstützen werde. Die finanzielle Unterstützung des Konzerns für den VfL Wolfsburg beläuft sich in dieser Saison auf knapp 80 Millionen Euro, nachdem die Zuwendungen zuvor von rund 70 Millionen Euro erhöht wurden. Diese Unterstützung umfasst verschiedene Bereiche, darunter Trikotwerbung und Namensrechte am Stadion.

Trotz dieser finanziellen Unterstützung sieht sich Volkswagen jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Der Konzern leidet unter einer geringen Auslastung seiner Produktionsstätten und plant, die technische Kapazität an seinen deutschen Standorten um über 700.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Um die Kosten zu senken, sollen die Arbeitskosten jährlich um 1,5 Milliarden Euro gesenkt werden. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Sanierungsplans, der notwendig geworden ist, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.