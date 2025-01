Adidas plant Umstrukturierung: Drohen 500 Arbeitsplätze in Herzogenaurach?

Der Sportartikelhersteller Adidas plant, seine Unternehmensstrukturen in der Zentrale in Herzogenaurach zu überarbeiten, was möglicherweise zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen könnte. Aktuell beschäftigt das Unternehmen dort etwa 5.800 Mitarbeiter. Eine Unternehmenssprecherin konnte jedoch keine konkreten Zahlen zu den möglichen Entlassungen nennen. Medienberichten zufolge, darunter das "Manager Magazin", wird von bis zu 500 betroffenen Arbeitsplätzen gesprochen.

Die Anpassungen sind eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass die bestehenden Strukturen in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt als zu komplex wahrgenommen werden. Adidas hat in den letzten zwei Jahren eine positive Entwicklung in Bezug auf Marke, Produkte und Geschäftsergebnisse verzeichnet, sieht jedoch die Notwendigkeit, die internen Abläufe zu optimieren. Die Sprecherin betonte, dass die Überprüfung der Strukturen auch Auswirkungen auf die Organisationsstruktur und die Anzahl der Stellen in der Zentrale haben könnte.