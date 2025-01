KTM im Wandel: Generationswechsel und neue Strategien für die Zukunft

Am 23. Januar 2025 gab die KTM AG bekannt, dass Stefan Pierer, der langjährige CEO, die Unternehmensführung an seinen Co-CEO Gottfried Neumeister übergibt. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Generationswechsel bei einem der weltweit führenden Motorradhersteller. Pierer, der KTM seit 1992 zu einer globalen Marke mit einem legendären Status in der Motorradbranche entwickelt hat, wird weiterhin als Vorstandsmitglied aktiv bleiben und den Sanierungsprozess des Unternehmens begleiten.

Gottfried Neumeister bringt umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung mit, unter anderem durch seine Tätigkeiten bei flyniki und DO & CO. Er betont, dass es seine Aufgabe sei, das Erbe von Pierer zu bewahren und gleichzeitig neue Wege zu beschreiten. Neumeister sieht KTM als eine Marke, die für Mut, Innovation und Leidenschaft steht, und plant, diese Werte in die Zukunft zu tragen. Unter seiner Führung soll KTM weiterhin die Grenzen des Möglichen auf zwei Rädern neu definieren.