Wiener Börse im Aufwind: ATX legt dank Trump und positiven Daten zu!

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,06 Prozent auf 3.834,56 Punkte, während der breiter gefasste ATX Prime um 1,01 Prozent auf 1.910,98 Zähler zulegte. Die Entwicklungen in den USA, insbesondere die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, prägten das Marktgeschehen. Trump kündigte an, Saudi-Arabien und die OPEC um eine Senkung der Ölpreise zu bitten, was zu fallenden Ölpreisen führte und die Kauflaune an den Aktienmärkten ankurbelte. Zudem sorgten positive US-Arbeitsmarktdaten und das Ausbleiben konkreter Zollankündigungen für Optimismus.

Analysten der Helaba wiesen darauf hin, dass die Geldpolitiker der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank sich in einer Schweigeperiode befinden, was die bevorstehenden Zinsentscheidungen in den Fokus rückt. In einem weiteren Kontext äußerte sich der Kreml zu einem Urteil eines russischen Gerichts, das Auswirkungen auf die Raiffeisen Bank International (RBI) hatte. Trotz der Verpflichtung zur Rückstellung legten die Aktien der RBI um 0,8 Prozent zu, während die Papiere der Strabag leicht nachgaben.