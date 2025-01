Netflix-Aktie: Analysten-Hochstufung und Rekordzahlen – Jetzt einsteigen?

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Netflix-Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 975 auf 1200 US-Dollar angehoben. Analyst Laurent Yoon hebt hervor, dass es vor einem Jahr noch unvorstellbar war, ein Kursziel von 1000 Dollar für die Aktie zu nennen, die damals unter 500 Dollar notierte. Dank eines signifikanten Nutzerwachstums und steigender Margen sei dies nun jedoch Realität geworden. Yoon ist der Meinung, dass es für Investoren noch nicht zu spät sei, in die Aktie einzusteigen.

Am 21. Januar 2025 stieg die Netflix-Aktie um mehr als 14 %, was auf die bevorstehende Quartalsberichtssaison zurückzuführen ist. Netflix hat in diesem Zusammenhang beeindruckende Zahlen präsentiert: Erstmals überschritt die Zahl der Streaming-Abonnenten die Marke von 300 Millionen und erreichte 301,63 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum von 18,91 Millionen Abonnenten. Besonders bemerkenswert ist das Nettoergebnis, das im vierten Quartal von 938 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 1,869 Milliarden US-Dollar anstieg, was einer nahezu Verdopplung entspricht. Der Umsatz wuchs um 16 % auf 10,24 Milliarden US-Dollar, was für das Unternehmen einen neuen Rekord darstellt.