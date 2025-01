Airbus Bremen: Zukunft der Bundeswehr und Arbeitsplätze in Gefahr!

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die zentrale Rolle des Bremer Airbus-Werks für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr hervorgehoben. Nach einem Besuch der Betriebsversammlung am Standort betonte der SPD-Politiker, dass die dort produzierte Technologie für die militärische Raumfahrt und das Militärflugzeug A400M unverzichtbar sei. Diese Aussagen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Gewerkschaft IG Metall und die Beschäftigten in Bremen besorgt über eine drohende Auftragslücke sind, die sich negativ auf die Entwicklung und Fertigung des Rumpfes des A400M auswirken könnte.

Airbus plant, in Deutschland insgesamt knapp 700 Arbeitsplätze in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte abzubauen. Die genaue Auswirkung auf den Standort Bremen ist derzeit noch unklar, was die Sorgen der Mitarbeiter und der Gewerkschaft verstärkt. Die Befürchtungen über den Arbeitsplatzabbau sind nicht unbegründet, da die Unsicherheiten in der Auftragslage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen für die Belegschaft erhebliche Auswirkungen haben könnten.