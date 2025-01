NWPN) stellt irreführende Informationen über Solana, Kryptowährung und betrügerische Social Media Accounts klar

PASADENA, CA / ACCESS Newswire / 26. Januar 2025 / The Now Corporation (OTC:NWPN) möchte sich mit den jüngsten Fehlinformationen auseinandersetzen und seine Position bezüglich angeblicher Verbindungen klarstellen. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine Partnerschaft, Zugehörigkeit oder Beteiligung mit Solana, der Solana-Blockchain-Plattform oder anderen Kryptowährungsunternehmen, einschließlich „The Now Coin“, hat.

Außerdem sind wir darauf aufmerksam geworden, dass das Social-Media-Konto @thenowCorp auf X (ehemals Twitter) in betrügerischer Absicht betrieben wird und nicht mit The Now Corporation verbunden ist. Alle Aussagen oder Beiträge, die von diesem Konto gemacht werden, sind nicht autorisiert und sollten nicht als repräsentativ für das Unternehmen angesehen werden.

Ein kürzlich veröffentlichter Tweet (https://t.co/AvroBeS1Mi) von diesem betrügerischen Konto suggerierte fälschlicherweise eine Beziehung zwischen The Now Corporation und Solana sowie Kryptowährungsprojekte. Wir weisen diese Behauptungen kategorisch zurück und bekräftigen, dass The Now Corporation sich weiterhin ausschließlich auf die Förderung nachhaltiger Energielösungen durch ihre Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. konzentriert.

Wir bitten die Beteiligten, Investoren und die Öffentlichkeit dringend, sich nur auf offizielle Erklärungen und Aktualisierungen zu verlassen, die von The Now Corporation über verifizierte Kanäle herausgegeben werden, um Verwirrung durch Fehlinformationen zu vermeiden.

Über The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK: NWPN) hat es sich zur Aufgabe gemacht, über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. den Ausbau sauberer Energielösungen zu forcieren. Green Rain Solar konzentriert sich auf Solaranlagen auf städtischen Dächern und netzgekoppelte Stromversorgungslösungen, die für Märkte mit hohen Energiekosten gedacht sind. The Now Corporation kombiniert modernste Solar- und Batterietechnologien und setzt sich damit für Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien ein.

Über Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc., eine Tochtergesellschaft von The Now Corporation (OTC PINK: NWPN), ist ein Solarenergieversorgungsunternehmen, das sich auf städtische Solarenergie und Netzintegration spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt innovative Aufdach-Solarprojekte zur Umwandlung von Sonnenlicht in netzgekoppelten Strom und fördert nachhaltige Energielösungen für städtische Hochkostengebiete.