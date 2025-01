Gold mit Paukenschlag Goldpreis dreht auf. Neue Rekorde in Sicht. Warnsignal für Barrick Gold Der Goldpreis drehte zum Wochenabschluss noch einmal auf. Das bisherige Rekordhoch von 2.800 US-Dollar rückt in greifbare Nähe. Es fehlt nur noch wenig, um die Tür in Richtung 3.000 US-Dollar weit aufzustoßen.