Vodafone fordert "Anpacker-Mentalität"

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Eine "Anpacker-Mentalität" fordert der neue Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot. "Es erstaunt mich ein bisschen, was mit Deutschlands Selbstbewusstsein zuletzt passiert ist. Zuweilen habe ich den Eindruck, Deutschland hat seine Tugenden ein Stück weit einstauben lassen", sagte der Niederländer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). So sei das Verhältnis von Anspruch und Leistungsbereitschaft an manchen Stellen in Schieflage geraten.



"Manchmal habe ich das Gefühl, die Hängematte hat einen besseren Ruf als der Blaumann. Das Problem ist: Von der Hängematte aus können wir die Wirtschaft nicht retten", sagte de Groot. Von einer Vier-Tage-Woche hält der Manager daher wenig: "Das ist wie eine Weltmeisterschaft vor sich zu haben - und dann weniger zu trainieren."





