EU-Militärchef für Stationierung von Soldaten auf Grönland

LONDON (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union, Robert Brieger, spricht sich für eine Stationierung von EU-Soldaten auf Grönland aus. "Das wäre ein starkes Signal und könnte zur Stabilität in der Region beitragen", sagte der österreichische General im Interview der "Welt am Sonntag". Grönland, das US-Präsident Donald Trump unter Kontrolle der USA bringen will, habe aus geopolitischer und sicherheitspolitischer Sicht eine große Bedeutung.

"Dort gibt es reichhaltige Rohstoffvorkommen, zudem führen wichtige Verkehrswege für den internationalen Handel vorbei", sagte der Brieger. "Mit zunehmender Eisschmelze infolge des Klimawandels schafft das aber auch ein gewisses Spannungspotenzial gegenüber Russland und möglicherweise China." Aus seiner Sicht "wäre es durchaus sinnvoll, in Grönland nicht nur wie bisher US-Streitkräfte zu stationieren, sondern auch eine Stationierung von EU-Soldaten in Erwägung zu ziehen."