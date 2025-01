WAHL 2025 Merz sieht für Union Potenzial über 35 Prozent Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sieht bei der Bundestagswahl am 23. Februar noch viel Potenzial für CDU und CSU. Er glaube, dass es jenseits der 35 Prozent liege, sagte er der "Heilbronner Stimme"-Mediengruppe in Künzelsau in Baden-Württemberg. …