Sehnsucht nach Urlaub 260.000 Besucher bei Reisemesse CMT Zufriedene Gesichter bei der Reisemesse CMT in Stuttgart: In neun Tagen wurden rund 260.000 Besucher gezählt, sagte ein Messesprecher zum Abschluss der CMT. Im vergangenen Jahr waren es 234.000. "Das Interesse am Urlaub ist wieder da", freute sich …