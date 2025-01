Geekplus transformiert die KMU-Logistik mit Robotik, steigert die Rentabilität und erreicht 99,9987 % Auftragstreue bei YesAsia

HONGKONG, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus, ein weltweit führender Anbieter von mobilen Robotik- und Automatisierungslösungen, zeigt weiterhin, wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine höhere betriebliche Effizienz und Rentabilität erreichen können. YesAsia, eine führende E-Commerce-Plattform, die auf asiatische Schönheits- und Lifestyle-Produkte spezialisiert ist, sah sich mit einer steigenden E-Commerce-Nachfrage und personellen Herausforderungen konfrontiert. Als Reaktion darauf schloss man sich mit Geekplus zusammen, um das Shelf-to-Person-System zu implementieren, das in den letzten zwei Jahren zu erheblichen Verbesserungen der Lagereffizienz, der Auftragsgenauigkeit und zu Kosteneinsparungen geführt hat.

100 % positives Feedback : Alle Befragten gaben messbare Verbesserungen in allen Betriebsbereichen an, einschließlich Auftragsabwicklung und Arbeitseffizienz.

: Alle Befragten gaben messbare Verbesserungen in allen Betriebsbereichen an, einschließlich Auftragsabwicklung und Arbeitseffizienz. 99,9987 % Kommissioniergenauigkeit : Der Auftragsabwicklungsprozess von YesAsia arbeitet nun mit nahezu perfekter Präzision und gewährleistet, dass Kundinnen und Kunden genau das erhalten, was sie bestellt haben.

: Der Auftragsabwicklungsprozess von YesAsia arbeitet nun mit nahezu perfekter Präzision und gewährleistet, dass Kundinnen und Kunden genau das erhalten, was sie bestellt haben. 65 % weniger manuelle Arbeit : Die Automatisierung hat den manuellen Arbeitsaufwand für sich wiederholende Aufgaben drastisch reduziert, so dass sich das Personal auf höherwertige Aufgaben konzentrieren kann und die Gesamtproduktivität gestiegen ist.

: Die Automatisierung hat den manuellen Arbeitsaufwand für sich wiederholende Aufgaben drastisch reduziert, so dass sich das Personal auf höherwertige Aufgaben konzentrieren kann und die Gesamtproduktivität gestiegen ist. Über den Erwartungen liegende Leistungen: Das operative Team von YesAsia wies darauf hin, dass die Leistung in Schlüsselkategorien wie AMR und Lösungen, Arbeit und Auftragsabwicklung nicht nur den Erwartungen entsprach, sondern diese sogar übertraf, was die transformative Wirkung der Technologie von Geekplus unterstreicht.

Diese betrieblichen Verbesserungen haben nicht nur zu einer Verbesserung der alltäglichen Abläufe, sondern auch zu einem finanziellen Wachstum beigetragen. Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die wichtige Rolle der Automatisierung, die es KMU ermöglicht, effizient zu skalieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Aufgrund dieses Erfolgs plant YesAsia, seine Investitionen in Geekplus-Automatisierungslösungen mit der Eröffnung eines zweiten intelligenten Lagers im Mapletree Logistics Hub in Tsing Yi im Laufe des Jahres 2025 zu erweitern.

Kevin Guo, VP Head of APAC Region bei Geekplus, sagte: „Die Möglichkeit für KMUs, Automatisierung ohne große Vorlaufkosten zu nutzen, ist entscheidend. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen wie YesAsia, zu skalieren und in einem umkämpften Markt effizient zu konkurrieren." Die Geschichte von YesAsia ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie die Robotik die Logistik von KMUs verändern kann, damit diese mit größeren Unternehmen konkurrieren können.

