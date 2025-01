Pressestimme 'Rhein-Zeitung' zu Merz/Brandmauer zur AfD "Rhein-Zeitung" zu Merz/Brandmauer zur AfD: "Merz hat das Heft des Handels an sich gerissen. Aber es könnte ihn mitreißen. Auch wenn er die Wahl für die Union gewinnt, er wird an seinen Versprechungen gemessen werden. Das Thema Zurückweisung an …